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  • Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»
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Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»

Александр Овечкин рад тому, что Матвей Мичков перешел в НХЛ.

«Филадельфия» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 23 октября, начало – в 1:00 по московскому времени. 

«Я думаю, это здорово, когда талантливые игроки приезжают сюда и играют правильно, ведя за собой команду. Как игрок, ты получаешь удовольствие от этого, желаешь им удачи и смотришь, что из этого выйдет.

Я знаю, что здесь Олег [Знарок], так что он в надежных руках. Нужно просто быть терпеливым и делать свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать... ничего не выйдет.

Я рад за него. Он талантливый парень. Здесь он в надежных руках. Ему нужно просто быть терпеливым и вести свою игру, и все будет хорошо», – сказал капитан «Вашингтона».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoОлег Знарок
logoМатвей Мичков
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