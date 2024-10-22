Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»

Александр Овечкин рад тому, что Матвей Мичков перешел в НХЛ.

«Филадельфия » примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ . Игра состоится 23 октября, начало – в 1:00 по московскому времени.

«Я думаю, это здорово, когда талантливые игроки приезжают сюда и играют правильно, ведя за собой команду. Как игрок, ты получаешь удовольствие от этого, желаешь им удачи и смотришь, что из этого выйдет.

Я знаю, что здесь Олег [Знарок ], так что он в надежных руках. Нужно просто быть терпеливым и делать свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать... ничего не выйдет.

Я рад за него. Он талантливый парень. Здесь он в надежных руках. Ему нужно просто быть терпеливым и вести свою игру, и все будет хорошо», – сказал капитан «Вашингтона ».