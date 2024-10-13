Вайсфельд о Мичкове: «Уровень таланта вопросов не вызывает. Другое дело, что были моменты, связанные с его поведением в России. Как он будет вести себя в НХЛ, посмотрим»
Нападающий «Филадельфии» провел два матча в лиге и отметился одной передачей.
– Хотелось бы узнать ваше мнение об ожиданиях от дебютного сезона Матвея Мичкова в «Филадельфии». Не слишком ли много внимания и давления на парня оказывается?
– В первой десятке драфта всегда такое внимание, здесь нет абсолютно ничего необычного.
Что касается его перспектив, у него по сравнению с другими игроками есть совершенно очевидное преимущество. Матвею будут давать не просто шанс, а много шансов. А дальше все будет зависеть от того, насколько он себя реализует.
Уровень его таланта вопросов не вызывает. Другое дело, что были моменты, связанные с его поведением здесь. Как он будет вести себя там, посмотрим. Но то, что Мичков очень талантливый хоккеист, абсолютно очевидно.
– В какой-то степени на первых порах ему должен помочь Олег Знарок, который присоединился к команде в роли европейского консультанта по развитию игроков и скаутинга.
– Я плохо представляю механизмы его помощи, но раз его наняли его на работу в такой должности, то я понимаю это таким образом, что в «Филадельфии» от него этого ждут, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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