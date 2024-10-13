  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о Мичкове: «Уровень таланта вопросов не вызывает. Другое дело, что были моменты, связанные с его поведением в России. Как он будет вести себя в НХЛ, посмотрим»
1

Вайсфельд о Мичкове: «Уровень таланта вопросов не вызывает. Другое дело, что были моменты, связанные с его поведением в России. Как он будет вести себя в НХЛ, посмотрим»

Леонид Вайсфельд высказался о перспективах Матвея Мичкова в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» провел два матча в лиге и отметился одной передачей. 

– Хотелось бы узнать ваше мнение об ожиданиях от дебютного сезона Матвея Мичкова в «Филадельфии». Не слишком ли много внимания и давления на парня оказывается?

– В первой десятке драфта всегда такое внимание, здесь нет абсолютно ничего необычного.

Что касается его перспектив, у него по сравнению с другими игроками есть совершенно очевидное преимущество. Матвею будут давать не просто шанс, а много шансов. А дальше все будет зависеть от того, насколько он себя реализует.

Уровень его таланта вопросов не вызывает. Другое дело, что были моменты, связанные с его поведением здесь. Как он будет вести себя там, посмотрим. Но то, что Мичков очень талантливый хоккеист, абсолютно очевидно.

– В какой-то степени на первых порах ему должен помочь Олег Знарок, который присоединился к команде в роли европейского консультанта по развитию игроков и скаутинга.

– Я плохо представляю механизмы его помощи, но раз его наняли его на работу в такой должности, то я понимаю это таким образом, что в «Филадельфии» от него этого ждут, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoФиладельфия
logoЛеонид Вайсфельд
logoНХЛ
logoОлег Знарок
logoМатвей Мичков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев о Мичкове: «Ему выдан серьезный кредит доверия. Он, возможно, претендент номер один на звание лучшего новичка НХЛ. Все будут обращать на него внимание»
4сегодня, 13:47
Мичков набрал 1-е очко в НХЛ, сделав передачу в игре с «Калгари». У него 2 броска мимо створа и «минус 2» за 18:36 при 4:07 в большинстве
52сегодня, 05:34Видео
Противоречивый дебют Мичкова в НХЛ – 0 очков, удаление и суперфинт
33вчера, 11:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Захар Бардаков: «Я не пью пиво после матчей. Возможно, кто-то выпивает, не могу точно сказать. Не слежу за другими»
125 минут назад
Марнер вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто» (641), обогнав Рона Эллиса
356 минут назад
НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» примет «Калгари», «Даллас» – «Сиэтл», «Вегас» против «Анахайма» 
11сегодня, 15:33
Вратарь Картер Харт не перейдет в СКА (Алексей Шевченко)
11сегодня, 15:20
Сергей Гомоляко: «Я был против того, чтобы отдавать Карпова. Команду сохранить непросто. Каждый игрок чемпионского состава «Металлурга» хотел зарплату чуть больше»
6сегодня, 14:59
Крикунов об «Авангарде»: «Хоккеисты явно в не очень хорошем физическом состоянии находятся. Состав-то хороший, должен показывать иной результат»
3сегодня, 14:45
Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд за два года, в этом сезоне будет сложно. Бэкстрема нет, Саше нужен элитный плеймейкер»
6сегодня, 13:57
Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»
10сегодня, 13:36
Карбери о дебюте Дюбуа за «Вашингтон»: «Он был одним из наших лучших хоккеистов в матче с «Нью-Джерси». Играл очень хорошо, мощно»
15сегодня, 13:12
Вайсфельд о СКА: «У них опять очень много новичков. Сыгрываться таким большим мастерам долго не надо, но нужно время, чтобы понять систему»
7сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Мифтахов об удалении в матче со «Спартаком»: «Чуть-чуть взыграли эмоции. Получил опыт – буду впредь с этим аккуратнее»
117 минут назад
Петан про уровень КХЛ и АХЛ: «Их трудно сравнить. Здесь больше площадка, другой стиль игры. Мне здесь нравится, все игроки очень мастеровитые»
137 минут назад
Дементьев об НХЛ: «Шестеркин, Бобровский, Василевский – у нас целая россыпь прекрасных вратарей. Они будут продолжать выступать на высоком уровне и гордо нести российское знамя»
1сегодня, 15:50
Максим Рыбин: «Авангард» лихорадит, но так не должно быть. Там много сильных исполнителей. Это топ-команда, которая должна играть более стабильно»
1сегодня, 15:35
Чибриков набрал 1+2 за фарм «Виннипега» и стал 1-й звездой матча АХЛ
3сегодня, 14:35
Бобби Линч: «Торпедо» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас мощное нападение. Мы можем добиться многого, у нас есть воля и мастерство»
1сегодня, 14:22
Дементьев о Мичкове: «Ему выдан серьезный кредит доверия. Он, возможно, претендент номер один на звание лучшего новичка НХЛ. Все будут обращать на него внимание»
4сегодня, 13:47
Бобби Линч: «Очень нравится Ларионов как тренер. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны»
2сегодня, 12:34
Коньков о матче в Ташкенте: «Политическое решение для возможного развития КХЛ на Восток. «Хумо» 5 лет назад играл в ВХЛ. Видимо, руководители Узбекистана решили возобновить эту историю»
3сегодня, 12:23
Мартемьянов о 2:0 с «Ладой»: «Матч удался. Вышли играть только на победу. Парни понимают, что положение у нас не очень хорошее»
2сегодня, 11:57