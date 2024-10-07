Тимур Ибрагимов вернулся в «СКА-Неву» на пробный контракт после 4 сезонов за границей. Он играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне

Форвард Тимур Ибрагимов вернулся в «СКА-Неву» на пробный контракт.

23-летний игрок вернулся в Россию после 4 сезонов в Финляндии и Северной Америке. Пробное соглашение будет действовать до 25 октября.

Ибрагимов был задрафтован «Сан-Хосе » в 2019 году под общим 164-м номером в 6-м раунде. Большую часть сезона-2020/21 он отыграл в аренде в финском клубе ТПС .

В 2023 году нападающий был обменян в «Нью-Джерси » вместе с Тимо Майером. В прошлом сезоне Тимур провел 35 матчей в АХЛ за «Ютику» и набрал 13 (6+7) очков. В ECHL за «Уичиту» – 14 игр и 12 (4+8) баллов.