Данила Моисеев о старте СКА: «У нас там были очень мощные предсезонки, много «земли», бега. В сентябре тяжело, ноги – не легкие. Поздней осенью и зимой – совсем другое дело»

Данила Моисеев не удивлен нестабильности СКА на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга идет на 5-м месте в таблице Западной конференции с 17 очками в 14 играх.

– Следите за своими бывшими командами?

– Да, и у СКА, и у «Витязя » – непростой старт. Но для «Витязя» уже хорошо, что не повторяется история прошлого сезона, когда с первого матча пошла серия поражений. Рад за Чеховича , который после перехода из «Локомотива» находит себя в подмосковном клубе.

Общаюсь с ребятами из СКА – например, с Бардаковым и Воробьевым. Там тоже победы чередуются с поражениями.

– Удивлены таким стартом СКА?

– Нет.

– Почему?

– В СКА у нас были очень мощные предсезонки – с большим объемом «земли», бега. Помню, что после них в сентябре тяжело входишь в чемпионат, ноги – не легкие. Но зато поздней осенью и зимой – совсем другое дело, начинаешь дышать, играешь с функциональным запасом.

Вообще на месте болельщиков за СКА не беспокоился бы. Там много мастеров, отличный состав. Как только он сыграется и выйдет на пик по физике – пойдет результат.

– В «Ладе» предсезонка была легче?

– Нет, она тоже оказалась тяжелой. Но мы не так много бегали, как в СКА , зато постоянно работали на льду. Немного другая специфика тренировочного лагеря, – сказал форвард «Лады».