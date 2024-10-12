Данила Моисеев о старте СКА: «У нас там были очень мощные предсезонки, много «земли», бега. В сентябре тяжело, ноги – не легкие. Поздней осенью и зимой – совсем другое дело»
Клуб из Санкт-Петербурга идет на 5-м месте в таблице Западной конференции с 17 очками в 14 играх.
– Следите за своими бывшими командами?
– Да, и у СКА, и у «Витязя» – непростой старт. Но для «Витязя» уже хорошо, что не повторяется история прошлого сезона, когда с первого матча пошла серия поражений. Рад за Чеховича, который после перехода из «Локомотива» находит себя в подмосковном клубе.
Общаюсь с ребятами из СКА – например, с Бардаковым и Воробьевым. Там тоже победы чередуются с поражениями.
– Удивлены таким стартом СКА?
– Нет.
– Почему?
– В СКА у нас были очень мощные предсезонки – с большим объемом «земли», бега. Помню, что после них в сентябре тяжело входишь в чемпионат, ноги – не легкие. Но зато поздней осенью и зимой – совсем другое дело, начинаешь дышать, играешь с функциональным запасом.
Вообще на месте болельщиков за СКА не беспокоился бы. Там много мастеров, отличный состав. Как только он сыграется и выйдет на пик по физике – пойдет результат.
– В «Ладе» предсезонка была легче?
– Нет, она тоже оказалась тяжелой. Но мы не так много бегали, как в СКА, зато постоянно работали на льду. Немного другая специфика тренировочного лагеря, – сказал форвард «Лады».
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