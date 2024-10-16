Бучельников про Ротенберга: «Огромный фанатик хоккея. Скидывает в командные чаты моменты с игр НХЛ, КХЛ, следит. Чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея»

Дмитрий Бучельников высказался о работе с Романом Ротенбергом.

– Какой Роман Ротенберг как тренер?

– Очень хороший мотиватор. Может любого замотивировать просто с полщелчка. Много подсказывает и он, и тренерский штаб, что мне очень нравилось. Подробный разбор игр наших и соперника, схемы, системы – все показывали, и намного проще играть было. Очень интересный опыт был для меня.

– Он действительно такой фанатик хоккея?

– Конечно, он еще и после тренировок остается, с вратарями играет, бросает. Следит за хоккеем много и в командные чаты скидывает моменты с игр из НХЛ, из КХЛ .

Я думаю, он такой огромный фанатик хоккея. И чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея, – сказал бывший форвард СКА , выступающий за «Витязь ».