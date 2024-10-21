Александр Мальцев о Пакетте: «Приветствую получение российского гражданства – это хороший шаг»

Александр Мальцев оценил получением Седриком Пакеттом получение гражданства РФ.

Ранее появилась информация , что канадский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт.

«Я приветствую получение российского гражданства Пакеттом.

Думаю, это хороший шаг, учитывая его желание, о котором он говорил ранее.

Что касается формы Седрика в этом сезоне, то, конечно, приятно, что он забросил три шайбы в ворота «Спартака», но оценивать полноценно его результативность надо чуть попозже», – сказал олимпийский чемпион Александр Мальцев.