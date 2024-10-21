Александр Мальцев о Пакетте: «Приветствую получение российского гражданства – это хороший шаг»
Александр Мальцев оценил получением Седриком Пакеттом получение гражданства РФ.
Ранее появилась информация, что канадский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт.
«Я приветствую получение российского гражданства Пакеттом.
Думаю, это хороший шаг, учитывая его желание, о котором он говорил ранее.
Что касается формы Седрика в этом сезоне, то, конечно, приятно, что он забросил три шайбы в ворота «Спартака», но оценивать полноценно его результативность надо чуть попозже», – сказал олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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