Стэмкос о 5 поражениях «Нэшвилла» в 5 играх: «Надо показывать свой уровень в течение всех 60 минут. Но вообще мы лучше, чем выглядим прямо сейчас»

Стивен Стэмкос высказался о 5 поражениях «Нэшвилла» подряд.

«Предаторс» остались единственной командой лиги без набранных очков .

34-летний форвард открыл счет голам за клуб из Теннесси в матче с «Детройтом » (2:5). В 5 играх у него 1 (1+0) очко при полезности «минус 6».

«Мы играем в лучшей лиге в мире, где сложно выигрывать. Победы нужно заслужить. Мы должны показывать свой уровень в течение всех 60 минут. Сейчас мы играем немного нестабильно. Постараемся изменить это.

Мы не можем повторять одно и то же снова и снова – дескать, ладно, мы старались, ладно, у нас было много бросков и моментов. Проигрывать всегда невесело, это сложная лига, в которой трудно побеждать. Но вообще мы лучше, чем выглядим прямо сейчас», – сказал Стэмкос .