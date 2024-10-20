Стэмкос о 5 поражениях «Нэшвилла» в 5 играх: «Надо показывать свой уровень в течение всех 60 минут. Но вообще мы лучше, чем выглядим прямо сейчас»
Стивен Стэмкос высказался о 5 поражениях «Нэшвилла» подряд.
«Предаторс» остались единственной командой лиги без набранных очков.
34-летний форвард открыл счет голам за клуб из Теннесси в матче с «Детройтом» (2:5). В 5 играх у него 1 (1+0) очко при полезности «минус 6».
«Мы играем в лучшей лиге в мире, где сложно выигрывать. Победы нужно заслужить. Мы должны показывать свой уровень в течение всех 60 минут. Сейчас мы играем немного нестабильно. Постараемся изменить это.
Мы не можем повторять одно и то же снова и снова – дескать, ладно, мы старались, ладно, у нас было много бросков и моментов. Проигрывать всегда невесело, это сложная лига, в которой трудно побеждать. Но вообще мы лучше, чем выглядим прямо сейчас», – сказал Стэмкос.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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