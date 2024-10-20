«Нэшвилл» проиграл все 5 матчей в сезоне НХЛ с общим счетом 10:23. Стэмкос забил 1-й гол в составе клуба в игре с «Детройтом»
«Нэшвилл» начал сезон НХЛ с 5 поражений подряд.
«Предаторс» уступили «Детройту» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Эндрю Брюнетта проиграла 5-ю игру подряд с общим счетом 10:23.
До этого команда уступила «Далласу» (3:4), «Детройту» (0:3), «Сиэтлу» (3:7) и «Эдмонтону» (2:4).
Форвард Стивен Стэмкос, перешедий в клуб в межсезонье, забил свой первый гол в нынешнем сезоне в игре с «Детройтом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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