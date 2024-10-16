«Нэшвилл» проиграл все три матча в сезоне НХЛ с общим счетом 6:14. У Стэмкоса нет очков, у Маршессо – голов
«Нэшвилл» начал сезон НХЛ с трех поражений подряд.
Команда тренера Эндрю Брюннета уступила «Сиэтлу» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде «хищники» пропустили четыре шайбы подряд.
Это третье поражение кряду со старта сезона для клуба из Теннесси. Общий счет – 6:14. Прежде «Нэшвилл» проиграл «Далласу» (3:4) и «Детройту» (0:3).
Форварды Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо, перешедшие в клуб в межсезонье, еще не забили ни одного гола на двоих.
Стэмкос еще не набрал ни одного очка при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:06. В активе Маршессо есть две передачи при «минус 1» и игровом времени 19:29.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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