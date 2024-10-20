Хишир дважды забил «Вашингтону» за 10 секунд – самый быстрый дубль в истории «Нью-Джерси»
Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир дважды забил «Вашингтону» за 10 секунд.
«Девилс» уступили «Кэпиталс» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 25-летнего швейцарца стало 8 (5+3) очков в 8 играх в текущем сезоне.
Его дубль в ворота «столичных» (шайбы были заброшены на 21:34 и 21:44) стал самым быстрым в истории клуба и франшизы.
Предыдущее достижение принадлежало Вильфу Пэйманту (1977 год, «Колорадо Рокис», две шайбы в ворота «Кливленда» за 24 секунды).
В истории непосредственно «Девилс» – Джеффу Фризену (2003 год, две шайбы в ворота «Флориды» за 26 секунд).
В истории лиги самые быстрые дубли оформили Нелс Стюарт (1931 год, «Монреаль Марунс», две шайбы в ворота «Бостона» за 4 секунды) и Дерон Куинт («Виннипег», 1995 год, две шайбы в ворота «Эдмонтона» за 4 секунды).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости