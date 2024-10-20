Хишир дважды забил «Вашингтону» за 10 секунд – самый быстрый дубль в истории «Нью-Джерси»

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир дважды забил «Вашингтону» за 10 секунд.

«Девилс» уступили «Кэпиталс» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 25-летнего швейцарца стало 8 (5+3) очков в 8 играх в текущем сезоне.

Его дубль в ворота «столичных» (шайбы были заброшены на 21:34 и 21:44) стал самым быстрым в истории клуба и франшизы.

Предыдущее достижение принадлежало Вильфу Пэйманту (1977 год, «Колорадо Рокис», две шайбы в ворота «Кливленда» за 24 секунды).

В истории непосредственно «Девилс» – Джеффу Фризену (2003 год, две шайбы в ворота «Флориды» за 26 секунд).

В истории лиги самые быстрые дубли оформили Нелс Стюарт (1931 год, «Монреаль Марунс», две шайбы в ворота «Бостона» за 4 секунды) и Дерон Куинт («Виннипег», 1995 год, две шайбы в ворота «Эдмонтона» за 4 секунды).