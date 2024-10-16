Первый дубль Мичкова в НХЛ – с «Эдмонтоном»! Забивал, блокировал, но ошибся в овертайме

Поборется за «Колдер»?

Старт энхаэловской карьеры Матвея Мичкова – одна из самых увлекательных тем в начале регулярки-2024/25. Он провел классную предсезонку , выдал неоднозначный дебют , а теперь пришло время голов.

Игра с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) получилась пока самой яркой для Мичкова: две шайбы и звание второй звезды матча. Без минусов, правда, не обошлось – победному голу «Ойлерс» он никак не помешал, хотя мог бы.

Дубль Мичкова: оба гола в большинстве, первую шайбу долго просматривали

Во время тренировочного лагеря Мичкова наигрывали в первой бригаде большинства – наконец-то это дало результат. Именно в формате 5-на-4 Матвей забросил обе шайбы, хотя и получились они разными.

В эпизоде с первым голом нападающий поехал на добивание после броска Оуэна Типпета в сторону ворот. Не зря: шайба отскочила от борта, попала на пятак, и оттуда Мичков затолкал ее в ворота, здорово доработав момент.

Второй гол больше похож на классический розыгрыш большинства. Морган Фрост выкатил Мичкову под бросок в одно касание – и тот щелкнул в ближний угол. Стюарт Скиннер не успел переместиться.

Больше результативных действий у Матвея не было, но старт сезона и так получается отличным – 3 (2+1) очка в 3 матчах. Больше в «Филадельфии» не набрал никто, а столько же – у Трэвиса Конекны, Джоэла Фараби, Бобби Бринка и уже упомянутого Фроста. Но Мичков, в отличие от них, новичок в НХЛ.

Главный тренер Джон Торторелла пока отзывается об атакующих навыках россиянина только положительно: «Он динамичный игрок, и это проявляется не только в навыках паса, но и в умении держать шайбу и выходить из-под давления».

Впрочем, на вопрос журналиста о том, поздравил ли он Мичкова с первым голом в НХЛ, Торторелла ответил отрицательно. Но с улыбкой на лице. А клуб уже подготовил Матвею шайбы на память.

Но роль Мичкова в этом матче заключалась не только в голах.

Игра Мичкова в обороне: блокировал броски, но в овертайме в решающий момент поехал на смену

Мичков не выходит в меньшинстве (там у «Филадельфии» достаточно вариантов), но на предсезонке Торторелла отдельно упоминал, что основы игры в обороне Матвею важно усвоить. Пока это получается с переменным успехом.

В плюс игроку – готовность блокировать броски. В игре с «Эдмонтоном» у него два блокшота, а всего по сезону уже четыре. Из нападающих «Филадельфии» больше только у Райана Пелинга, много проводящего времени в меньшинстве.

Вот один из блоков Мичкова против «Эдмонтона».

Но есть к Мичкову и вопросы. В овертайме во время контратаки «Эдмонтона» он поехал назад вместе с Конекны. Макдэвид не реализовал выход 1-в-0, и после этого Матвей внезапно отправился на смену.

Похоже, Мичков понадеялся на Конекны, но тот тоже сыграл нерасторопно и застрял у борта. Итог для «Флайерс» печальный: Макдэвид забрал подбор, отдал на свободного Драйзайтля, и тот спокойно забросил победную шайбу.

На гифке видно, как Мичков появляется в кадре, но потом уезжает в сторону скамейки.

На пресс-конференции этот момент не затронули, но Торторелла такими действиями наверняка не был доволен. Хотя в игре Мичкова пока гораздо больше позитивных моментов (что отмечают все в клубе), без внимания тренерский штаб последний эпизод в матче точно не оставит.

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Фото: Gettyimages.ru /Leila Devlin