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Бобровский отразил 23 из 26 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча. Победа – 3-я в сезоне и 399-я за карьеру в НХЛ

Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча.

«Флорида» одолела «Голден Найтс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе 36-летнего россиянина стало 3 победы в 5 играх в текущем сезоне (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,95). 

За карьеру в лиге в рамках регулярок у Бобровского 399 побед в 705 играх. Он занимает 14-е место среди всех вратарей в истории НХЛ по числу выигранных матчей. 

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 561 в 1026), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Гленн Холл (407 в 906), Грант Фюр (403 в 868) и Крис Осгуд (401 в 744). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoНХЛ
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