Жамнов о победе над «Амуром»: «Нет такого тренера, который был бы всем доволен. Нервозная игра, проспали начало – «Спартаку» есть над чем работать»
Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Амуром».
«Спартак» выиграл со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Довольны ли вы всем в матче против «Амура»?
– Наверное, нет такого тренера, который был бы всем доволен. Нам есть над чем работать.
Игра получилась нервозная, проспали начало матча, хотя начали неплохо. Но победа есть победа.
– Как будете поздравлять Николая Голдобина, который забросил сотую шайбу в КХЛ?
– Как и всегда, всей командой поздравим, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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