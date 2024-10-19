Жамнов о победе над «Амуром»: «Нет такого тренера, который был бы всем доволен. Нервозная игра, проспали начало – «Спартаку» есть над чем работать»

Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Амуром».

«Спартак » выиграл со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Довольны ли вы всем в матче против «Амура»?

– Наверное, нет такого тренера, который был бы всем доволен. Нам есть над чем работать.

Игра получилась нервозная, проспали начало матча, хотя начали неплохо. Но победа есть победа.

– Как будете поздравлять Николая Голдобина, который забросил сотую шайбу в КХЛ?

– Как и всегда, всей командой поздравим, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .