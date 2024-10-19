«Спартак» одержал вторую победу подряд, отыграв «-2» у «Амура» и «-2» у «Авангарда» в ходе матчей
«Спартак» одержал вторую победу подряд, отыгрываясь по ходу матчей.
Команда тренера Алексея Жамнова переиграла «Амур» (5:4) в Хабаровске в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После первого периода красно-белые уступали со счетом 0:2, после чего забросили пять шайб во втором отрезке игры.
В прошлом матче против «Авангарда» (5:6) «Спартак» уступал 2:4 после второго периода и забил четыре гола в третьем отрезке.
Красно-белые находятся на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 17 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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