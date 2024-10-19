Голдобин забил 100-й гол в КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 220 очков в 281 матче в лиге

Николай Голдобин забил 100-й гол в КХЛ.

Нападающий «Спартака » забил гол во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура » (5:3, второй перерыв).

Таким образом, в общей сложности на счету форварда 220 (100+120) баллов за результативность в 281 матче в лиге.

В нынешнем сезоне Николай Голдобин набрал 10 (4+6) очков в 16 играх чемпионата.