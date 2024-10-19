Голдобин забил 100-й гол в КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 220 очков в 281 матче в лиге
Николай Голдобин забил 100-й гол в КХЛ.
Нападающий «Спартака» забил гол во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3, второй перерыв).
Таким образом, в общей сложности на счету форварда 220 (100+120) баллов за результативность в 281 матче в лиге.
В нынешнем сезоне Николай Голдобин набрал 10 (4+6) очков в 16 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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