«Амур» проиграл 12 из 17 матчей в сезоне КХЛ. Команда Мартемьянова вела 2:0, но уступила «Спартаку» и идет 11-й на Востоке
«Амур» проиграл третий подряд матч в КХЛ.
Команда тренера Андрея Мартемьянова уступила «Спартаку» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Прежде хабаровчане уступили «Северстали» (1:2) и «Ладе» (3:5).
В нынешнем сезоне «Амур» проиграл 12 из 17 матчей и находится на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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