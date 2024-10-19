Кузнецов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Глупый вопрос, конечно, догонит. У Саши столько мастерства, таланта – это просто дело времени»
Евгений Кузнецов ответил, побьет ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Овечкин догонит Гретцки в споре снайперов НХЛ за всю историю? Осталась 41 шайба.
– Глупый вопрос. Конечно, догонит, 100 процентов.
Я думаю, у Саши столько мастерства, таланта, что это просто дело времени, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, игравший вместе с Овечкиным в «Кэпиталс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости