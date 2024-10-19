Кузнецов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Глупый вопрос, конечно, догонит. У Саши столько мастерства, таланта – это просто дело времени»

Евгений Кузнецов ответил, побьет ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкин догонит Гретцки в споре снайперов НХЛ за всю историю? Осталась 41 шайба.

– Глупый вопрос. Конечно, догонит, 100 процентов.

Я думаю, у Саши столько мастерства, таланта, что это просто дело времени, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, игравший вместе с Овечкиным в «Кэпиталс».