Коньков о 1000-й игре Шипачева в КХЛ: «Его будущий рекорд по количеству матчей в лиге будет незыблемым, думаю»
Сергей Коньков считает, что Вадим Шипачев установит вечный рекорд КХЛ.
«Для лиги это человек, который вторым преодолел рубеж в 1000 матчей. Первым был Евгений Бирюков. Оба – игроки 86-87 годов рождения, они пришли в лигу к моменту ее основания и провели в ней всю карьеру.
У Шипачева был небольшой период времени, когда он уехал за океан, но здесь он выступал достаточно стабильно. Это прекрасные цифры, которые показывают его уровень мастерства и прекрасное здоровье.
Думаю, что его будущий рекорд по количеству матчей в КХЛ будет незыблемым. Поздравляю Вадима и желаю ему здоровья, хорошего сезона, и чтобы он продолжал приносить пользу своей команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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