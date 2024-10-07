Барзэл и Гущин стали лучшими бомбардирами предсезонки НХЛ (по 9 очков). Капризов и Мичков с 7 баллами вошли в топ-12

Мэтью Барзэл и Даниил Гущин – лидеры предсезонки НХЛ по набранным очкам (9).

Форвард «Айлендерс » Барзэл провел 4 выставочных матча и набрал в них 9 (4+5) очков.

В активе российского форварда «Сан-Хосе » Гущина 9 (1+8) баллов в 4 играх, в том числе ассистентский пента-трик в игре с «Вегасом» (6:5). Его результат по числу голевых передач (8) стал лучшим на предсезонке.

По 8 очков набрали три игрока – Юэль Эрикссон Эк («Миннесота», 3+5 в 3 играх), Матс Зукарелло («Миннесота», 2+6 в 3 играх) и Йессе Пулюярви («Питтсбург », 4+4 в 4 играх).

Еще 7 игроков набрали по 7 очков – Кирилл Капризов («Миннесота», 4+3 в 3 играх), Матвей Мичков («Филадельфия», 3+4 в 4 играх), Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес», 4+3 в 4 играх), Кевин Лабанк («Нью-Джерси», 6+1 в 4 играх, игрок подписал полноценный контракт с «Коламбусом»), Самуэл Гонзек («Калгари», 2+5 в 6 играх), Логан Станковен («Даллас», 4+3 в 5 играх), Картер Якемчук («Оттава», 2+5 в 4 играх).

Отметим, что программа предсезонных игр НХЛ завершена. Матч «Нэшвилла» и «Тампы», перенесенный с 27 сентября на 7 октября из-за урагана «Хелен», в итоге был отменен – на этот раз из-за урагана «Милтон».