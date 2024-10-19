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  • Педан о дерби с ЦСКА: «Принципиальный соперник, игры с ними всегда кость в кость. Они обыгрывали СКА в плей-офф, мы должны исправлять это»
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Педан о дерби с ЦСКА: «Принципиальный соперник, игры с ними всегда кость в кость. Они обыгрывали СКА в плей-офф, мы должны исправлять это»

Андрей Педан высказался о матчах между СКА и ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 5:4 ОТ. 

– Выделяете ли в календаре матчей армейские дерби?

– Да, принципиальный соперник. Игры с ними всегда кость в кость. Они обыгрывали нас в плей-офф. Мы должны исправлять это. Начинаем в регулярке, а дальше, если получится, уже в плей-офф

– СКА дважды выходил вперед в две шайбы, но терял это преимущество. Почему так получалось?

– Где-то какие-то ошибки. ЦСКА играл более авантюрно, когда им надо было отыгрываться. Мы не забили пару своих моментов, могли и в три шайбы вести. Плотная игра была.

– Третий период был непростым для СКА. Соперник в зону вдавил вас, смог перевести игру в овертайм. Что не так пошло?

– Да ничего. ЦСКА надо было отыгрываться, а нам надо было удержать победный счет. Если посмотреть на все матчи КХЛ, то это закономерно, что команда старается играть в более оборонительный хоккей, если ведет по счету.

– В прошлом сезоне было шесть армейских дерби в регулярном чемпионате, в этом будет всего четыре. На ваш взгляд, таких матчей должно быть больше в КХЛ?

– Это не мне решать, это вопрос к КХЛ. Надо сделать голосование среди болельщиков, кого они хотят видеть в соперниках.

– СКА выиграл шесть из шести дерби с ЦСКА в прошлом сезоне. Цель победить во всех армейских дерби есть и в этом сезоне?

– У нас цель не только у ЦСКА выиграть, а побеждать в каждой игре. Все, этот матч закончился. Готовимся к следующим.

– СКА обрел стабильность – три победы подряд. Что помогло выйти на такую серию?

– Просто команда работает. Через работу все приходит, – сказал защитник СКА Андрей Педан. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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