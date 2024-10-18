Кузнецов о победе над ЦСКА: «Думал, в дерби накал страстей будет побольше – пара стычек, пара драк. А команды вышли в хоккей играть»
Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА.
СКА обыграл команду тренера Ильи Воробьева (5:4 ОТ) в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Все нормально было, держали игру под контролем. Было понятно, что ЦСКА пойдет отыгрываться, они уступали. Хорошая игра получилась.
Думал, что накал страстей в дерби будет побольше, пара стычек, пара драк, а тут команды вышли в хоккей играть», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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