Кузнецов о победе над ЦСКА: «Думал, в дерби накал страстей будет побольше – пара стычек, пара драк. А команды вышли в хоккей играть»

Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА.

СКА обыграл команду тренера Ильи Воробьева (5:4 ОТ) в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Все нормально было, держали игру под контролем. Было понятно, что ЦСКА пойдет отыгрываться, они уступали. Хорошая игра получилась.

Думал, что накал страстей в дерби будет побольше, пара стычек, пара драк, а тут команды вышли в хоккей играть», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.