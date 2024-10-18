Козлов о 2:4 с «Трактором»: «У «Салавата» отдача была на 110%. Вязового сегодня бросили в бой, не было выбора. Он молодец, делал хорошие сэйвы»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Трактором».

Уфимский клуб проиграл со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Интересный получился матч. Обе команды играли хорошо, показали характер. Не хотели проигрывать. Было много хороших и качественных моментов с двух сторон.

Вратари тоже сыграли отлично, Вязовой у нас делал хорошие сэйвы. Разницу сделали нюансы. Хотелось больше, чем один раз, играть в большинстве. В таких матчах такое и играет роль.

Отдача с нашей стороны была на 110 процентов. Повторюсь, Вязовой выглядел прекрасно, молодой парень делал отличные сэйвы.

– Удивило отсутствие Самонова.

– У него небольшое повреждение.

– Самонов на травме. Не было ли нервов, что Александр не сможет сыграть, а Вязовой был не особо стабилен?

– Мы изначально сделали ставку на такую связку. Молодым свойственно, что они только заходят в лигу и сталкиваются с чем‑то новым. Да, Вязовому тяжело играть стабильно, но он отдает свои эмоции. Он молодой и отдает все.

Но сегодня не было другого выбора, Вязика сегодня бросили просто в бой. Он молодец, хорошо держался, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».