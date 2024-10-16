Кузнецов о кнопочном телефоне Панарина: «Красавец, кайфует без этого хлама в интернете. У меня был бы такой же, если бы не видеозвонки с родителями и детьми»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос относительно чтения прессы и комментариев.

– Вы не читаете про себя?

– Ох, от этого я вообще держусь в стороне. Недавно чуть-чуть посмотрел какие-то видео – тяжело в это погружаться.

Надо стараться немного абстрагироваться от интернета. Думаю взять себе другой телефон, чтобы быть от всего этого подальше.

– Будете как Артемий Панарин с его кнопочной Nokiа?

– Да, надо брать пример с лучших. Тема – красавец. Думаю, он кайфует без всего этого хлама в интернете.

Если бы не видеозвонки с детьми и родителями, наверное, у меня был бы такой же телефон, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.