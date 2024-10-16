Кузнецов о кнопочном телефоне Панарина: «Красавец, кайфует без этого хлама в интернете. У меня был бы такой же, если бы не видеозвонки с родителями и детьми»
Евгений Кузнецов ответил на вопрос относительно чтения прессы и комментариев.
– Вы не читаете про себя?
– Ох, от этого я вообще держусь в стороне. Недавно чуть-чуть посмотрел какие-то видео – тяжело в это погружаться.
Надо стараться немного абстрагироваться от интернета. Думаю взять себе другой телефон, чтобы быть от всего этого подальше.
– Будете как Артемий Панарин с его кнопочной Nokiа?
– Да, надо брать пример с лучших. Тема – красавец. Думаю, он кайфует без всего этого хлама в интернете.
Если бы не видеозвонки с детьми и родителями, наверное, у меня был бы такой же телефон, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Охтинский пресс-центр
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