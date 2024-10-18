Ларионов после 5:4 с «Нефтехимиком»: «Удаления, долгие просмотры сбивают ритм «Торпедо». Мы играем в быстрый, результативный хоккей, чтобы давать эмоции людям»
Игорь Ларионов высказался о победе «Торпедо» над «Нефтехимиком» (5:4 ОТ).
– Мы играем, чтобы давать эмоции людям за счет правильного быстрого и результативного хоккея. Естественно, после 3:0 хотелось продолжать, но есть факторы, которые мы не можем контролировать. Это будет нам уроком.
Мы играем в иной хоккей, чем «Нефтехимик». И те удаления, те просмотры, которые длятся очень долго, сбивают ритм, и мы потеряли импульс игры, который задали в первом периоде.
Дмитрий Кагарлицкий – игрок момента. И этот момент сегодня наступил. Но до этого гола мы могли получить много удалений соперника, которых мы, к сожалению, не получили.
– Три гола соперник забил от синей линии?
– В таких эпизодах защитники должны или ловить шайбу на себя, или освобождать видимость вратарю, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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