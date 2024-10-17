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У «Торпедо» 7 побед в 8 последних матчах. Команда Ларионова идет пятой на Западе

«Торпедо» одержало 7 побед в 8 последних играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Нефтехимик» (5:4 ОТ). 

Это 7-я победа «Торпедо» в 8 последних матчах чемпионата. Нижегородский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 16 играх. 

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд. Команда под руководством Олега Леонтьева идет 4-й на Востоке, набрав 19 очков в 17 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНефтехимик
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
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