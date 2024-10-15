Роман Ротенберг: «Деанджело еще не показал свою лучшую игру. После одного матча он сказал мне: «Я очень плохо сыграл, извините меня». Вот такое у него отношение к делу»
Сегодня СКА обыграл дома «Нефтехимик» со счетом 3:2 ОТ. Деанджело отметился передачей.
– Энтони Деанджело набрал сегодня 13-е очко. Если так и дальше пойдет, он перевалит за сотню. Какой подход вы к нему нашли?
– Я понимаю, о чем вы говорите. Но тут не надо забегать вперед. Дай бог набрать Тони даже больше очков. Но у нас все-таки командная работа. И поверьте мне, он еще далеко не показал свою лучшую игру. Мы с ним много работаем. И есть что улучшить, как и в целом в нашей игре.
Никогда не надо хвалить самих себя. Ну, что мне сказать? Дай бог ему здоровья, и дай бог ему в следующей игре выйти таким же заряженным.
Но у Тони есть одно очень хорошее человеческое качество. Он единственный игрок за последние годы, который после одного матча ко мне подошел и сказал: «Сегодня я очень плохо сыграл, извините меня».
Вот такое у него отношение к делу. Сегодня он тоже был недоволен своей игрой. И довольны мы не должны быть никогда. Надо просто дальше тренироваться и работать.
Следующий матч начнется со счета 0:0. А сегодня мы благодарны всем за победу – и Тони, и Васе (Глотову), и Зыку (Зыкову), и всем нашим игрокам. Это тяжелая командная победа.
– Видимо, он это сказал после матча в Минске.
– А давайте этот вопрос обсудим через шесть месяцев. Поговорим по факту. Не будем забегать вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Деанджело набрал очки в 5-й игре подряд. У защитника СКА 13 баллов в 8 матчах сезона
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