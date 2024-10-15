Деанджело набрал очки в 5-й игре подряд. У защитника СКА 13 баллов в 8 матчах сезона

Энтони Деанджело набрал очки в 5-й игре подряд.

Защитник СКА сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

Он продлил свою результативную серию до 5 игр.

Всего на счету Энтони Деанджело теперь 13 (1+12) очков в 8 матчах сезона-2024/25.