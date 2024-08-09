Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год – и Кросби это знает. Евгений опроверг информацию

Теги Металлург Мг возможные переходы Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ КХЛ Хоккей

Журналист Марк Мэдден заявил, что Евгений Малкин скоро вернется в КХЛ.

Действующий договор 38-летнего хоккеиста и «Питтсбурга» с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона – он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта.

Знает ли это Сидни Кросби? Ставлю на то, что знает», – заявил обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден.

«Неправда», – отреагировал на информацию российский нападающий в интервью The Athletic.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Форвард набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

26 комментариев
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Вы что, такие новости публикуете? Хотите Кастерову до инфаркта довести?
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+30
Ответ SlanselaP
Вы что, такие новости публикуете? Хотите Кастерову до инфаркта довести?
Не удивлюсь, если она и сын будут в Майами жить)
+24
-1
+23
Ответ Дмитрий Кутузов
Возможно Магнитка сделает (либо уже сделала) предложение, от которого Малкин не сможет отказаться. Пример Кузнецова/СКА показывает что это очень даже возможно.
Ну разве что на сезон , жена вряд ли с сыном жить в Магнитогорск поедут , так сезончик денег рубануть и за бугор
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0
+10
Опровергнул? Может все же опроверг? Или журналистика сейчас только такая
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Возможно Магнитка сделает (либо уже сделала) предложение, от которого Малкин не сможет отказаться. Пример Кузнецова/СКА показывает что это очень даже возможно.
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Это пишет тот же идиот, который говорил об обмене Кросби, если он не продлит контракт до начала сезона. Питсбургский Шевченко 😁.
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Какой-то фестиваль абсурда.
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Ну то,что Кузнецов вернулся,понятно
А Малкину то зачем это?
И что значит откажется от клнтракта? А Питтсбург согласен?
Бред какой-то эта новость
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Лютый вброс.
Малкин минимум отработает действующий контракт.
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Ответ Назарбек Рамунанаев
Опровергнул? Может все же опроверг? Или журналистика сейчас только такая
Можно и так, и так, гуру
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Ответ Антон Ольшевский
Не удивлюсь, если она и сын будут в Майами жить)
Не удивлюсь, если она (и сын) будут новости на условном МагнитТВ вести.
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Ответ KozlikX
Ну разве что на сезон , жена вряд ли с сыном жить в Магнитогорск поедут , так сезончик денег рубануть и за бугор
Мозякины живут,Кошечкины живут,Корешковы живут....Здесь есть все,нет пробок и природа Абзаково и Банное рядом
+3
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Если посмотреть объективно, именно в следующем сезоне Малкин должен закрыть последние крутые числа в карьере из потенциально реальных. 500 шайб и 800 передач.

Кубки взял, Колдер, Конь, Харт, Арт Росс (даже 2), Тед Линдсей Эворд - всё есть. В 2-х ПО лучший бомбардир.
Жаль, что в элитном сезоне 2011-2012 не покорился Ришар, была бы полная коллекция.
Но и так элитный набор, а больше уже ничего не достанется.

Если Рашников реально пообещал насыпать гору золота, может и сорваться. Если у Малкина будет такой же невнятный сезон, как и прошедший, думаю, Пенс вполне могут его выкупить, устроить торжественные проводы и отправить домой.

Сезончик-другой попылит в России, соберет денег, а потом в США))) Имхо, конечно.
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Ответ KozlikX
Ну разве что на сезон , жена вряд ли с сыном жить в Магнитогорск поедут , так сезончик денег рубануть и за бугор
Мне кажется он в них уже вряд ли нуждается
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Он сбежал отсюда под шумок не для того чтобы вернуться
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И тоже в СКА к гениальному тренеру, которого должно распирать, что он играет в такие дорогие игрушки...
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Неправда - в смысле, Кросби еще не знает? )
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Все они скоро вернутся, на сезон, два... Деньги еще никому не помешали
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Ответ Георгий Болдовский
Мозякины живут,Кошечкины живут,Корешковы живут....Здесь есть все,нет пробок и природа Абзаково и Банное рядом
Где есть всё? В Магнитогорске? Не хочется вас расстраивать, но даже в Питтсбурге Малкин не останется после окончания карьеры, а уедет как большинство на юг (скорее всего во Флориду). В России если и заедет то жить будет в Москве или Питере.
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Шляпа а не новости.
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Ответ BearS
Ждем эпопеи с разводом а-ля Сафонов
это тут вообще каким местом?
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Ответ Антон Ольшевский
Не удивлюсь, если она и сын будут в Майами жить)
Жить не тужить
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