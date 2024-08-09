Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год – и Кросби это знает. Евгений опроверг информацию

Журналист Марк Мэдден заявил, что Евгений Малкин скоро вернется в КХЛ.

Действующий договор 38-летнего хоккеиста и « » с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Мне сказали, что не вернется после завершения следующего сезона – он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта.

Знает ли это ? Ставлю на то, что знает», – заявил обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден.

«Неправда», – отреагировал на информацию российский нападающий в интервью The Athletic.

Малкин является воспитанником « ». Форвард набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.