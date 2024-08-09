Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год – и Кросби это знает. Евгений опроверг информацию
Журналист Марк Мэдден заявил, что Евгений Малкин скоро вернется в КХЛ.
Действующий договор 38-летнего хоккеиста и «Питтсбурга» с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона – он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта.
Знает ли это Сидни Кросби? Ставлю на то, что знает», – заявил обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден.
«Неправда», – отреагировал на информацию российский нападающий в интервью The Athletic.
Малкин является воспитанником «Металлурга». Форвард набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
А Малкину то зачем это?
И что значит откажется от клнтракта? А Питтсбург согласен?
Бред какой-то эта новость
Малкин минимум отработает действующий контракт.
Кубки взял, Колдер, Конь, Харт, Арт Росс (даже 2), Тед Линдсей Эворд - всё есть. В 2-х ПО лучший бомбардир.
Жаль, что в элитном сезоне 2011-2012 не покорился Ришар, была бы полная коллекция.
Но и так элитный набор, а больше уже ничего не достанется.
Если Рашников реально пообещал насыпать гору золота, может и сорваться. Если у Малкина будет такой же невнятный сезон, как и прошедший, думаю, Пенс вполне могут его выкупить, устроить торжественные проводы и отправить домой.
Сезончик-другой попылит в России, соберет денег, а потом в США))) Имхо, конечно.