«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»

«Металлург» поздравил Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

Малкин является воспитанником «Металлурга».

«Сегодня ночью магнитогорец Евгений Малкин вновь доказал свое величие – Джино забросил 500-ю шайбу в НХЛ и стал вторым россиянином в истории лиги, достигшим этого рубежа! Желаем и ждем покорения новых рубежей, Женя!» – говорится в сообщении «Металлурга ».

Малкин про 500 голов в НХЛ: «Я родился в Магнитогорске, вырос в обычной семье. Никогда не думал, что смогу покорить такую высоту. Все-таки 500 шайб – гроссмейстерский рубеж. Будем дальше работать»