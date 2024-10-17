Кузнецов про интервью в перерывах: «Лучше пошутить, чем говорить какие-то серьезные вещи. Я пашу, как лошадь, в СКА это видят»

Евгений Кузнецов считает, что во время интервью в перерыве игры лучше пошутить.

– После первого периода матча с «Автомобилистом» Вы сказали, что еще не напрягались в этом году.

– Я отшутился, просто это моя манера общения. Как тут не напрягаться? Я пашу, как лошадь. Где-то игра не идет, и все получается не так, как хотелось.

Считаю, что лучше пошутить в интервью во время перерыва, чем говорить какие-то серьезные вещи. Люди в раздевалке СКА видят, как я стараюсь, для меня важно их мнение, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.