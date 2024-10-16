Лишка о Кузнецове: «Хороший игрок. Сейчас нет хоккеиста, который мог бы обыграть всю пятерку один – хоть из НХЛ или другой лиги»
Адам Лишка поделился впечатлениями от игры против Евгения Кузнецова.
«Северсталь» дважды противостояла СКА в нынешнем сезоне
«Жаль, что он получил травму в первом периоде и немного сыграл против нас. Это очень хороший игрок. Но когда ты выходишь на лед, ты не думаешь о его значимости. Ты сконцентрирован на своей команде.
Сейчас нет хоккеиста, который мог бы обыграть всю пятерку один. Хоть ты из НХЛ приехал или из другой лиги. Все умеют кататься, работать клюшками. Конечно, разница в каких-то моментах есть, но у нас в команде тоже хорошие игроки», – сказал нападающий «Северстали» Адам Лишка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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