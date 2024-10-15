Панарин – 4-й хоккеист в истории «Рейнджерс», набравший 2+ очка в 3 матчах подряд со старта сезона

Артемий Панарин набрал больше очка за игру в третьем матче подряд.

Нападающий «Рейнджерс» сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:1).

В каждом из трех игр на старте сезона российский форвард набирал больше одного балла.

Ранее в матчах против «Питтсбурга» и «Юты» Артемий Панарин отметился двумями баллами. Всего в его активе 7 (2+5) баллов в 3 матчах.

Панарин стал четвертым хоккеистом в истории «Рейнджерс» , которому удалось так начать сезон.

В трех матчах прежде это также делали Крис Крайдер (сезон-2016/17), Берни Николлс (сезон-1990/91) и Майк Макьюэн (сезон-1978/99).