Врана забил гол в первом матче после возвращения в «Вашингтон». Он забросил «Вегасу», открыв счет

Якуб Врана забил гол в первом матче после возвращения в «Вашингтон».

«Кэпиталс» обыграли «Вегас » (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Чешский форвард забросил шайбу на седьмой минуте первого периода, открыв счет в матче. В результате он провел на льду 8 минут и 46 секунд.

Напомним, что Якуб Врана получил полноценный контракт с «Вашингтоном » после просмотра.

Он выступал за «Кэпиталс» с 2016 по 2021 год и выиграл Кубок Стэнли-2018 в составе команды.