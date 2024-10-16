Врана забил гол в первом матче после возвращения в «Вашингтон». Он забросил «Вегасу», открыв счет
Якуб Врана забил гол в первом матче после возвращения в «Вашингтон».
«Кэпиталс» обыграли «Вегас» (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Чешский форвард забросил шайбу на седьмой минуте первого периода, открыв счет в матче. В результате он провел на льду 8 минут и 46 секунд.
Напомним, что Якуб Врана получил полноценный контракт с «Вашингтоном» после просмотра.
Он выступал за «Кэпиталс» с 2016 по 2021 год и выиграл Кубок Стэнли-2018 в составе команды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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