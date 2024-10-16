Капризов набрал 0+2 против «Сент-Луиса» и провел на льду рекордные 27:59. У форварда «Миннесоты» 6 очков в 4 матчах сезона
Кирилл Капризов сделал две передачи в матче с «Сент-Луисом».
«Миннесота» переиграла «Блюз» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Уайлд» Кирилл Карипзов отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матча.
Россиянин также заработал показатель полезности «плюс 1» и нанес два броска по воротам.
Капризов провел на льду рекордные в регулярных чемпионатах 27 минут и 59 секунд (6:02 – в большинстве).
Больше Кирилл сыграл только в одном матче – в плей-офф в 2023 году против «Далласа» (28:39, тот матч завершился в овертайме).
В этом сезоне Капризов набрал 6 (1+5) очков в 4 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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