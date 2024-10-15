Калинин подписал контракт с «Витязем» на два года. Форвард играл за «Трактор» в прошлом сезоне

Сергей Калинин перешел в «Витязь».

33-летний нападающий подписал соглашение на два года с клубом из Подмосковья.

В прошлом сезоне Сергей Калинин выступал за «Трактор » и набрал 19 (4+15) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент в лиге хоккеист провел 584 игры в регулярных чемпионатах и отметился 210 (91+119) баллами за результативность.