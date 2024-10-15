Цыплаков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Колорадо». У него 2 очка в 3 играх в дебютном сезоне

Максим Цыплаков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Колорадо».

Форвард «Айлендерс » ассистировал при шайбе Брока Нелсона , ставшей победной в игре с «Эвеланш» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Во втором периоде россиянин сделал поперечный пас с неудобной руки в зоне соперника, шайба отскочила от игрока денверцев и попала к Нелсону, прошедшему к воротам Александра Георгиева и поразившему цель.

В активе 26-летнего россиянина стало 2 (1+1) очка в 3 матчах в дебютном сезоне в лиге.

Сегодня Цыплаков (14:40, 0:40 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ (еще 1 – мимо) и применил 1 силовой прием. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю.