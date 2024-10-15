Романов против «Колорадо»: 1-е очко в сезоне, 6 блоков, 5 хитов и «+1» за 21:44
Александр Романов набрал 1-е очко в сезоне в матче с «Колорадо».
24-летний защитник «Айлендерс» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (6:2).
В третьем периоде россиянин выступил ассистентом при шайбе форварда Энтони Дюклера.
Сегодня Романов (21:44, 0:24 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве, «+1») отметился 6 блоками и 5 силовыми приемами. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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