Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Колорадо» в 1-м матче за «Айлендерс» в сезоне НХЛ
Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Колорадо» в 1-м матче в сезоне НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» впервые сыграл в текущем регулярном чемпионате НХЛ – против «Эвеланш» (6:2).
29-летний россиянин не провел ни одного матча на предсезонке, так как начал работу на льду только во время тренировочного лагеря – в связи с восстановлением после операции на спине.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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