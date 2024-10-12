Никита Кучеров: «Василевский – лучший хоккеист «Тампы» в матче с «Каролиной». Он лучший вратарь в НХЛ»
Никита Кучеров назвал Андрея Василевского лучшим вратарем в НХЛ.
Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:1).
Вратарь команды Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков.
«Он был нашим лучшим игроком в этом матче. Когда он показывает свою игру, у нас у всех появляется уверенность.
Андрей Василевский – лучший вратарь лиги. В этом нет сомнений», – сказал Никита Кучеров.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tampa Bay Times
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