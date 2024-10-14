Макэвой о Задорове: «Он как швейцарский нож – способен делать все. Никита большой и жесткий, но при этом подвижный и может играть в атаке»
Чарли Макэвой сравнил Никиту Задорова со швейцарским ножом.
Российский защитник перешел в «Бостон» в межсезонье. В новом регулярном чемпионате на его счету 2 (0+2) очка в 3 матчах и 8 штрафных минут.
«Мы получили парня, способного делать все. Он похож на швейцарский армейский нож. Задоров большой, жесткий, но при этом подвижный.
Он также немного играет в нападении, и, честно говоря, может оказывать большое влияние впереди», – сказал защитник «Брюинс» Чарли Макэвой.
Задоров набрал первые очки за «Бостон» – 2 передачи в матче с «Монреалем». У него 2 хита, 2 блока и «+1» за 18:47
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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