Макэвой о Задорове: «Он как швейцарский нож – способен делать все. Никита большой и жесткий, но при этом подвижный и может играть в атаке»

Чарли Макэвой сравнил Никиту Задорова со швейцарским ножом.

Российский защитник перешел в «Бостон » в межсезонье. В новом регулярном чемпионате на его счету 2 (0+2) очка в 3 матчах и 8 штрафных минут.

«Мы получили парня, способного делать все. Он похож на швейцарский армейский нож. Задоров большой, жесткий, но при этом подвижный.

Он также немного играет в нападении, и, честно говоря, может оказывать большое влияние впереди», – сказал защитник «Брюинс» Чарли Макэвой .

Задоров набрал первые очки за «Бостон» – 2 передачи в матче с «Монреалем». У него 2 хита, 2 блока и «+1» за 18:47