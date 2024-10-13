Браташ о том, что «Лада» и «Амур» «засушили» первые два периода: «Как воблу, да? Смогли засушить, вот и засушили»

Олег Браташ высказался после матча против «Амура» (0:2).

– По организации, по выполнению задания и по игре нет претензий. Все очень хорошо выполнялось, но забитых шайб не хватает. Сами видели – выход «2 в 1», выход «3 в 1», и у нас игрок не может подкидку через клюшку элементарную исполнить. Что это как не мастерство?

Элементарные вещи. Допустим, «1 на 1» выходим – в ворота не попадаем. Защитники с убойной голевой позиции бросают – тоже в створ не попадают. Поэтому и ноль голов. А так, по содержанию игры я доволен.

– Вы прилетели в Хабаровск сегодня в четыре часа утра по местному времени. Насколько это правильно и положительно сказалось на игре?

– На игре это нормально сказалось. Я считаю, что команда была в хорошем функциональном состоянии. Вопросов нет.

Считаю, что мы в свежести, движении и мобильности не проиграли сопернику. В этом плане нет никаких вопросов.

– Почему, на ваш взгляд, команды засушили первые два периода?

– Засушили?

– Да, первые два периода.

– То есть как воблу, да? Смогли засушить, вот и засушили, – с улыбкой сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .