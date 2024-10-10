Греко о негативе из Швеции после перехода в КХЛ: «Было немного. Не понимаю этого! Это моя работа – я зарабатываю деньги, чтобы обеспечивать семью. К политике отношения не имею»
Энтони Греко высказался о реакции болельщиков из Швеции на свой переход в КХЛ.
Хоккеист ранее выступал в чемпионате Швеции.
– Сталкивались с негативом из Швеции после переезда в КХЛ? Дилан Сикьюра рассказывал, что его расстроила реакция болельщиков.
– Было немного. Но я этого вообще не понимаю! Это моя работа – я зарабатываю деньги, чтобы обеспечивать свою семью. К политике вообще никакого отношения не имею – в любой стране.
Но я получал не так много сообщений от шведов. Ничего такого, что выделялось бы и сразу пришло на ум, – сказал нападающий «Лады» Энтони Греко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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