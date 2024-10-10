Греко о том, что удивило его в России: «Насколько хороша кухня! Еда здесь – одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом»
Энтони Греко рассказал, что удивило его в России.
Хоккеист ранее выступал в чемпионате Швеции.
– Что-то конкретное вас удивило в России?
– Если честно – насколько хороша кухня! Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов.
Но еда здесь – одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом, – сказал нападающий «Лады» Энтони Греко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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