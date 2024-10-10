Греко о том, что удивило его в России: «Насколько хороша кухня! Еда здесь – одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом»

Энтони Греко рассказал, что удивило его в России.

Хоккеист ранее выступал в чемпионате Швеции.

– Что-то конкретное вас удивило в России?

– Если честно – насколько хороша кухня! Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов.

Но еда здесь – одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом, – сказал нападающий «Лады » Энтони Греко .