Евгений Кожевников о назначении в «Авангард»: «Это флагман российского хоккея. Клуб переживает не самый простой период, но будем прилагать максимальные усилия, чтобы он был среди лучших»

Евгений Кожевников назвал работу в «Авангарде» честью.

Сегодня омский клуб объявил о назначении Кожевникова новым главой совета директоров.

«Это назначение – большая честь и ответственность для меня.

«Авангард» – флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают «Авангард».

В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал «Авангарда » будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ . Кроме того, мы продолжим комплексно развивать «Авангард» как спортивную организацию, в том числе Хоккейную Академию, которая является одной из лучших в России», – заявил заместитель председателя правления «Газпром нефти».

10 причин, почему этот «Авангард» безнадежен