Евгений Кожевников о назначении в «Авангард»: «Это флагман российского хоккея. Клуб переживает не самый простой период, но будем прилагать максимальные усилия, чтобы он был среди лучших»
Евгений Кожевников назвал работу в «Авангарде» честью.
Сегодня омский клуб объявил о назначении Кожевникова новым главой совета директоров.
«Это назначение – большая честь и ответственность для меня.
«Авангард» – флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают «Авангард».
В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал «Авангарда» будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать «Авангард» как спортивную организацию, в том числе Хоккейную Академию, которая является одной из лучших в России», – заявил заместитель председателя правления «Газпром нефти».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Авангарда»
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