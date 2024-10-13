Вратарь «Флориды» Найт сыграл в НХЛ впервые с февраля 2023 года. Игрок с кэпхитом 4,5 млн долларов провел прошлый сезон в АХЛ после пребывания в программе помощи

Вратарь «Флориды» Спенсер Найт сыграл в НХЛ впервые с февраля 2023 года.

23-летний американец отразил 22 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:5).

В феврале 2023 года Найт покинул расположение команды и стал участником программы помощи игрокам НХЛ в связи с обсессивно-компульсивным расстройством, при котором у больных непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли.

Сезон-2023/24 Спенсер (кэпхит – 4,5 миллиона долларов, контракт действует до завершения сезона-2025/26) полностью провел в АХЛ и ни разу не сыграл за «Пантерс», завершивших сезон победой в Кубке Стэнли.

В 45 играх за «Шарлотт » в регулярке он одержал 25 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41. Также на его счету 2 матча в плей-офф (92,5%, 1,87).