«Флорида» отправила Найта в АХЛ набирать форму. Вратарь прошел программу помощи игрокам в прошлом сезоне

Теги Флорида Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ АХЛ Шарлотт Энтони Столарц Спенсер Найт Хоккей

«Флорида» отправила вратаря Спенсера Найта в АХЛ набирать форму.

22-летний голкипер пропустил часть прошлого сезона, так как проходил программу помощи игрокам в прошлом сезоне.

Он столкнулся с обсессивно-компульсивным расстройством.

Новый сезон – первый по его трехлетнему контракту с кэпхитом 4,5 миллиона долларов. 

Тренер «Пантерс» Пол Морис заявил, что клуб хочет дать Найту больше игрового времени для восстановления кондиций.

За три сезона действия контракта новичка американец провел 57 матчей в НХЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Таким образом, вратарский тандем «Флориды» на старте сезона составят Сергей Бобровский и Энтони Столарц.

Вратарь «Флориды» Найт из-за ОКР пошел в программу помощи игрокам. Он внезапно стал часто и долго мыть руки, думать о болезнях

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