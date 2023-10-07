«Флорида» отправила Найта в АХЛ набирать форму. Вратарь прошел программу помощи игрокам в прошлом сезоне
«Флорида» отправила вратаря Спенсера Найта в АХЛ набирать форму.
22-летний голкипер пропустил часть прошлого сезона, так как проходил программу помощи игрокам в прошлом сезоне.
Он столкнулся с обсессивно-компульсивным расстройством.
Новый сезон – первый по его трехлетнему контракту с кэпхитом 4,5 миллиона долларов.
Тренер «Пантерс» Пол Морис заявил, что клуб хочет дать Найту больше игрового времени для восстановления кондиций.
За три сезона действия контракта новичка американец провел 57 матчей в НХЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Таким образом, вратарский тандем «Флориды» на старте сезона составят Сергей Бобровский и Энтони Столарц.
Вратарь «Флориды» Найт из-за ОКР пошел в программу помощи игрокам. Он внезапно стал часто и долго мыть руки, думать о болезнях
Комментарии