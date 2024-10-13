Мэттьюс остался без голов и очков в первых 3 играх сезона. У нового капитана «Торонто» 15 бросков в створ на отрезке

Остон Мэттьюс остался без голов и без очков в первых 3 играх сезона.

Новый капитан «Торонто » не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом » (4:2), завершив его с 8 бросками в створ и полезностью «+2».

Всего в первых трех играх сезона у форварда «Мэйпл Лифс» 15 бросков в створ.

Отметим, что ранее трехкратный обладатель «Морис Ришар Трофи» однажды уже начинал сезон с 3 подряд матчей с 0+0 – это было в сезоне-2021/22 (в итоге он завершил его с 60 голами и 106 очками в 73 играх).