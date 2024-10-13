Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен во 2-м матче подряд. У него 68% сэйвов в этом сезоне
Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен.
«Колорадо» уступил «Коламбусу» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь отразил 6 из 9 бросков и был заменен в начале второго периода после третьей шайбы «Блю Джекетс».
В игру вступил Юстус Аннунен, отразивший 11 из 13 бросков. Поражение было записано на его счет.
Георгиев был заменен во втором матче подряд. В первой игре сезона он пропустил 5 шайб от «Вегаса» после 16 бросков.
Таким образом, в двух играх в сезоне у Александра 68% сэйвов при коэффициенте надежности 7,75.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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