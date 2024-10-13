Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен во 2-м матче подряд. У него 68% сэйвов в этом сезоне

Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен.

«Колорадо » уступил «Коламбусу » (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь отразил 6 из 9 бросков и был заменен в начале второго периода после третьей шайбы «Блю Джекетс».

В игру вступил Юстус Аннунен, отразивший 11 из 13 бросков. Поражение было записано на его счет.

Георгиев был заменен во втором матче подряд. В первой игре сезона он пропустил 5 шайб от «Вегаса» после 16 бросков.

Таким образом, в двух играх в сезоне у Александра 68% сэйвов при коэффициенте надежности 7,75.