Марченко и Чинахов набрали по 1+2 в матче против «Колорадо», став 1-й и 2-й звездами
Кирилл Марченко и Егор Чинахов набрали по 1+2 в матче с «Колорадо».
Форварды «Коламбуса» были признаны первой и второй звездами игры с «Эвеланш» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Для 24-летнего Марченко эти очки стали первыми в сезоне, у 23-летнего Чинахова теперь 4 (1+3) балла в 2 играх.
Сегодня Кирилл (18:11, 1:21 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Егор (17:57, 2:26 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием. Его гол стал победным в матче.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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