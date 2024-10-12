Ротенберг о 5:2 с «Автомобилистом»: «Вернули им должок. Игра шла под контролем СКА, еще удаления убрать... Где-то заманили, где-то волнообразно сыграли»

Роман Ротенберг высказался после победы СКА над «Автомобилистом» (5:2).

В прошлом сезоне петербургский клуб уступил екатеринбургской команде во втором раунде Кубка Гагарина (1-4).

«Вернули им должок. В целом игра шла под нашим контролем. Еще убрать удаления. Поговорили с Захаром Бардаковым , он отмазался, молодец, забил потом победный гол. Поэтому какие вопросы [к нему]? Даже если бывают какие-то ошибки, в следующей смене можно отмазаться, забить гол в чужие ворота.

Где-то заманили, где-то волнообразно сыграли. Есть что улучшить. Важная победа, огромная благодарность игрокам и болельщикам. Полные трибуны. Сегодня была фантастическая энергетика, так будет в каждой игре – будем побеждать в каждом матче», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.